CLUBNIEUWS. Dimata mikt op comeback tegen AA Gent, scheidsrechter Genk-Club Brugge is bekend

In deze donkere tijden kan Anderlecht alleen nog hopen op de terugkeer van Landry Dimata (21). Al uw clubnieuws van de dag.

ANDERLECHT. Dimata mikt op comeback tegen Gent

Dimata traint na het kraakbeenprobleem aan zijn knie sinds vorige dinsdag weer mee met de groep. Dit weekend trainde hij zelfs mee met de B-kern om meer ritme op te doen. De wedstrijd van vrijdag op Standard komt nog te vroeg, maar het ziet ernaar uit dat hij wel selecteerbaar zal zijn op 21 april tegen AA Gent. Ja, de aanvaller maakte dit seizoen al dertien doelpunten, maar in 2019 speelde hij nog maar 71 minuten, terwijl hij toen maar half fit was. Voor de rest revalideerde hij vooral in de fitnesszaal. Anderlecht mag dus geen mirakels verwachten van Dimata. “Het is niet omdat hij eens tien minuten zal invallen dat hij dan direct op topniveau zal zijn”, zegt ook Michael Verschueren.

GENK/CLUB BRUGGE. Boucaut fluit Genk-Club

Alexandre Boucaut is aangeduid om zondag de topper Genk-Club te fluiten. Erik Lambrechts neemt vrijdag Standard-Anderlecht voor zijn rekening en Bram Van Driessche de dag nadien AA Gent-Antwerp. (jug)

KV OOSTENDE. KVO wil groepen naar stadion lokken

Play-off 2 is geen publiekstrekker en daar wil KVO iets aan proberen te doen. Het pakt uit met een actie om grote groepen tegen een voordelig tarief naar de thuisduels te lokken. Onder het motto ‘Your team meets our team’ biedt KVO tickets voor amper 5 euro aan. Groepen, (sport)verenigingen en clubs kunnen zich vanaf 20 personen inschrijven. Elke groep maakt kans op een viparrangement inclusief meet and greet voor de laatste thuiswedstrijd van de play-offs tegen STVV.(jve)

ZULTE WAREGEM. Onderhandelingen met De fauw gaan goede richting uit

Davy De fauw (foto) en Zulte Waregem onderhandelen over een verlenging van zijn contract met een jaar. De aanvoerder van Essevee wordt er in juli 38, maar voelt zich nog kiplekker op het veld en wil zeer graag nog een seizoen voetballen. “De onderhandelingen zitten in de afrondende fase. Het ziet er goed uit. Nog voor het einde van het seizoen zal er een doorbraak zijn”, aldus De fauw.(jcs)

CERCLE BRUGGE. Cercle-KVO in Damme

Cercle herneemt vandaag de training. Morgen is een open sessie voorzien. Voor Jeremy Taravel (foto) blijft het afwachten, net als voor Omolo. Traoré had een blessure niet gemeld en viel in Moeskroen uit tijdens de opwarming. Cercle oefent op 29 juni om 19 uur in Damme tegen KV Oostende.(kv)

AA GENT. Jeugdtrainers gezocht

Het Buffalo Talent Center van AA Gent ondergaat een flinke metamorfose door het aanstellen van Björn De Neve als nieuwe Hoofd Opleiding en de intensieve samenwerking met prof Jan Bourgois als eindverantwoordelijke voor de fysieke begeleiding van alle spelertjes. Nu is de club ook op zoek naar verschillende jeugdtrainers voor de leeftijdscategorieën van U7 tot en met U12. Geïnteresseerde coaches kunnen nog tot 14 april 2019 via de clubwebsite hun kandidatuur en sportieve CV doorsturen naar Björn De Neve.(ssg)

WAASLAND-BEVEREN. Twee jeugdinternationals geselecteerd

De A-kernspelers van Waasland-Beveren hadden gisteren een dagje vrijaf. Davino Liessens, Eric Asomani en Din Sula werden geselecteerd voor de beloftewedstrijd tegen Moeskroen. Tot slot was er ook nog fijn nieuws uit de jeugdwerking. Doelman Keno Jacops werd geselecteerd voor de Belgische U16, die van 14 tot 19 april deelneemt aan het U16 Futures Tournament. Yumit Ahmet Mustafa werd dan weer opgeroepen voor de U18 van Bulgarije.(whb)

ANTWERP. Van Damme weer op de club verwacht

Daags na de winst in Anderlecht (1-2) genoten de spelers van een vrije maandag. Jelle Van Damme (foto) was nog niet helemaal hersteld van zijn griepaanval. Vandaag wordt de defensieleider wel op de club verwacht. De groep traint om 17 uur een eerste keer in aanloop naar de vierde Play-off 1-wedstrijd uit bij AA Gent (zaterdag om 20.30 uur). Buta (meniscusletsel) is de enige afwezige.(dige)

RC GENK. Gano en Ingvartsen scoren bij beloften

De Genkse beloften staan weer een stapje dichter bij een mogelijke landstitel. Anderlecht is zo goed als uitgeteld. Dat is de belangrijkste conclusie na een erg matige pot voetbal. Gano opende op pass van De Norre al vroeg de score. Maar na een klein halfuur tekende Delcroix voor de gelijkmaker. Op slag van rust nam Marcus Ingvartsen Frank Boeckx met een schuiver te grazen. 2-1, meteen ook de eindstand. Paintsil, licht aangeslagen, liet zich een kwartier voor het einde nog vervangen.(rco)

UNION. Percy Tau wordt opgelapt

Voor de tweede keer op rij bleef Percy Tau aan de kant. Coach Luka Elsner wou geen risico’s nemen met de Zuid-Afrikaanse international, die met een lichte enkelverzwikking kampt. “We moeten ook rekening houden met zijn drukke internationale kalender en willen zijn deelname aan de Afrika Cup niet op het spel zetten.” Elsner plaatste de Noor Anders Kristiansen tussen de palen en liet Abdelrafik Gérard zijn rentree vieren. “Ik vond de tijd rijp om ook de hardwerkende Kristiansen eens te laten proeven van Play-off 2.”(rwd)

BEERSCHOT WILRIJK. Zorgen om Vanzeir en Hoffer

Zaterdag gaat Beerschot Wilrijk in eigen huis tegen Eupen op zoek naar zijn eerste zege in Play-off 2. Dat is de ploeg waartegen Lo-sada vorig seizoen werd uitgewuifd, met toen de enige driepunter in de nacompetitie. Deze week traint de A-kern elke dag eenmaal: maandag en dinsdag om 14 uur, donderdag en vrijdag om 10.30 uur. Enkel woensdag is er een vrije dag. Het wordt uitkijken in hoeverre de zieke Erwin Hoffer hersteld raakt en hoe ernstig het hamstringletsel van Dante Vanzeir is, die in extremis moest afhaken voor Oostende.(hf)

WESTERLO. Gewoon trainingsregime wordt hervat

Na een week met drie wedstrijden in zeven dagen hervat trainer Bob Peeters (foto) met Westerlo vandaag weer het normale trainingsregime. Woensdag staan er twee trainingen op het programma, donderdag krijgen de spelers nog een vrije dag.(sks)

STVV. Kanaries krijgen vrije dag

Na het drukke schema – drie wedstrijden op zeven dagen – gunde Marc Brys (foto) zijn troepen twee welverdiende vrije dagen. Vandaag blazen de Kanaries opnieuw verzamelen, verwacht wordt dat Yohan Boli opnieuw zal aanpikken bij de groep.(pivan)