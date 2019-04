De conclusies van de speeldag: iedereen is boos en Club Brugge wordt kampioen

Club Brugge wordt kampioen. Dat is de voornaamste conclusie na alweer een speeldag in Play-off 1.

1. Iedereen is boos op de scheidsrechter

Foto: BELGA

Ha, Play-off 1. Thuis van het betere complotdenken. Zes discutabele fases in een machtige Genk-Gent deden theorieën ontspringen waar dejaloers op zou zijn. Gent-trainer Jess Thorup zei dat hun matchen beslist werden van buitenaf. Genk-TD Dimitri De Condé zei dat Genk blijkbaar geen kampioen mag worden. De arbiter was er, ondanks de complicatie dat beide clubs tegen elkaar speelden, kennelijk in geslaagd beiden te benadelen. We zouden al bijna vergeten dat er wel degelijk een winnaar was. Ondanks een zenuwslopende slotfase trok een degelijk tot goed Genk, met kwikzilveren dribbelaar Junta Ito als absolute uitblinker, verdiend aan het langste eind.

Een strafvordering van zeven speeldagen voor Ruslan Malinovskyi vormt echter het onomstotelijke bewijs dat Play-off 1 zo in scène gezet is als de maanlanding. Uw correspondent Dringende Voetbalzaken voorspelt modder over en weer, beschuldigingen die nergens op gebaseerd zijn en staarten die inderhaast worden ingetrokken in aanloop naar De Kraker Genk-Club Brugge. Wat de uitslag ook zal zijn, elke partij zal wel een reden hebben om te klagen.

2. Iedereen is boos op Marc Coucke

Anderlecht heeft voor de derde keer op een rij verloren, is goed op weg om voor het eerst in 56 jaar naast Europees voetbal te grijpen en daarin ziet zijn aanhang onomstotelijk bewijs dat Marc Coucke een ‘boer’ is. Oftewel: iemand met Brugse sympathieën die honderd miljoen euro neertelde voor hun club enkel en alleen om het daarna tergend traag te laten imploderen. Het masterplan van een evil genius. De flaters van Didillon? Marc Coucke. De draaicirkel van Obradovic? Marc Coucke. Acht miljoen voor Bubacarr Sanneh? Marc Coucke. (Oké, dat was wel echt zijn schuld.)

Foto: Isosport

Alles lijkt gelaten bij Anderlecht. Geen agressie, geen persoonlijkheid. Voetballers die op papier een uitstekende versterking leken voor ze kwamen, zinken gewoon weg in het moeras der middelmatigheid van het Astridpark. Zelfs de zo bejubelde Bolasie had alle moeite van de wereld tegen Antwerp. Maar absolute uitschieter is een trage, achteruitlopende verdediging die trilt als een espenblad vanaf het moment dat de tegenstand aan de bal komt.

De massa kwam wat vervaarlijk aan de poorten staan schudden. “Boeren buiten”, “Coucke buiten”. Alleen zat Marc Coucke op dat moment allang in een geheim schuiloord, ver weg van Anderlecht. Tja, zo gaat dat met evil geniuses.

3. Iedereen denkt dat Club Brugge kampioen wordt

Indrukwekkend, groots, champagnevoetbal. Het niveau dat Club Brugge haalt hebben we nog niet vaak gezien in Play-off 1. Zó de tegenstand op een hoopje spelen in zo’n grote matchen - zelfs het Standard van Axel Witsel haalde zijn 26 op 30 in 2011 minder overtuigend. Alle spelers lijken tegelijk fit én in topvorm. Diatta en Dennis flitsen op de flanken. Hans Vanaken strooit met assists. Ruud Vormer komt weer dicht bij het niveau dat hij haalde toen hij de Gouden Schoen won. Siebe Schrijvers is snel, tactisch slim, technisch uitstekend én weet nog te scoren ook. Clinton Mata is de revelatie achterin.

Iedereen ziet het: als Club Brugge op dit niveau blijft voetballen, is een tweede landstitel op rij een uitgemaakte zaak. Iedereen denkt het ook. Zelfs de concurrentie, die zichzelf ervan heeft te weten overtuigen dat Club Brugge infiltranten heeft bij a) de voetbalbond of b) de eigen club. De waarheid is dat dit Club Brugge dat stomweg niet nodig heeft om de rest van het kastje naar de muur te spelen.

Club Brugge wordt kampioen. Zo zeker als dat de aarde plat is.