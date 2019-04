Chinese vrouw die werd opgepakt in resort van Trump blijft aangehouden

Een Chinese vrouw die vorige week opgepakt werd in het resort Mar-a-Lago van de Amerikaanse president Donald Trump in Florida en in het bezit was van “malware” (een computervirus), blijft aangehouden. Dat heeft een rechter maandag beslist, schrijven lokale media.

De 32-jarige Yujing Zhang, afkomstig uit de Volksrepubliek China, beweerde dat ze naar het zwembad van de club wou gaan om de eerste controles te passeren. Ze profiteerde van het feit dat op de lijst met geaccrediteerde personen een naamgenoot stond, en van de taalbarrière. Zo kon ze de controlepost passeren. Met een golfkarretje werd ze vervolgens naar de receptie van het complex gebracht, waar ze zei dat ze uitgenodigd was voor een evenement van een Amerikaans-Chinese vriendschapsgroep van de VN.

Zhan verscheen maandag voor de rechter. Foto: REUTERS

De vrouw had twee Chinese paspoorten, een laptop, mobiele telefoons en een drive met daarop “malware” op zak. Bij een huiszoeking in haar hotelkamer vond de politie later 8.000 dollar in cash, een apparaat om signalen op te vangen, verschillende kredietkaarten, nog een mobiele telefoon, negen USB-sticks en vijf simkaarten. Dat bericht The West Palm Beach Post.

Yujing Zhan verscheen maandag voor de rechter in West Palm Beach, in Florida. Ze is beschuldigd van het afleggen van valse verklaringen en van het binnendringen van een beveiligde site. Voorts loopt er ook een onderzoek van de FBI voor mogelijke spionage, aldus de lokale media.

Volgens haar advocaat was de vrouw niet in het bezit van materiaal dat met spionage gelinkt kan worden.