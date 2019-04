Brits parlement keurt wet goed die regering dwingt langer uitstel te vragen voor Brexit

Het hogerhuis van het Britse parlement heeft maandagavond een wet aangenomen om de regering te dwingen om aan Europa een nieuwe deadline te vragen. Zo wil het een Brexit zonder deal op 12 april vermijden.

De wet werd vorige week al in het Britse lagerhuis goedgekeurd. Nu het voorstel ook door het hogerhuis is aanvaard, kan het een wet worden. Een groep parlementsleden, over de partijgrenzen heen, wil zo verhinderen dat het Verenigd Koninkrijk zonder akkoord uit de Europese Unie stapt.

Volgens Labour-parlementslid Yvette Cooper, die het wetsvoorstel samen met Conservative-parlementslid Oliver Letwin indiende, zou de wet “een chaotische no-deal over vier dagen vermijden, die jobs, industrie, het aanbod van geneesmiddelen, politie en beveiliging zou aantasten”. Het parlement heeft “op de ernst en urgentie van de situatie gereageerd door de wetgeving op tijd goed te keuren”.

“We zitten in deze moeilijke situatie omdat de eerste minister de dingen zo laat heeft laten liggen en we moeten eerlijk zijn dat niets hiervan ideaal is”, aldus Cooper. “De wet helpt de slechtst mogelijke uitkomst op vrijdag te vermijden, maar de premier moet nog altijd een consensus bouwen rond een werkbare manier vooruit.”

Het is onduidelijk of de wet iets zal veranderen aangezien May sowieso van plan is om woensdag op een speciale Europese top uitstel te vragen tot 30 juni. Over die datum zou dinsdag nog gedebatteerd worden in het lagerhuis.