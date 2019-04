Asiel aanvragen duurt drie maanden langer

Voor de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) is het moeilijk om alle asielaanvragen te verwerken. Daardoor duurt de behandeling drie maanden langer dan normaal en moeten kandidaat-asielzoekers langer in de opvangcentra blijven, schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws dinsdag.

Twee jaar geleden had DVZ één of anderhalve maand nodig om een asieldossier te behandelen. In 2018 steeg dat naar drie maanden en dit jaar naar vier maanden. Dat zegt minister voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) in een antwoord op een vraag van SP.A.

Bovendien weet de kandidaat-asielzoeker na die vier maanden nog niet of hij mag blijven. Eerst moet het dossier nog naar het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS), dat na eigen onderzoek de knoop doorhakt. Vandaag zouden nog ruim 9.500 dossiers behandeld moeten worden.

Kandidaat-asielzoekers blijven daardoor langer in opvangcentra, waardoor ook die onder druk komen te staan. “Er komen meer mensen bij dan er vertrekken uit onze centra”, zegt Mieke Candaele van Fedasil, de organisatie die instaat voor de asielopvang, in De Morgen en Het Laatste Nieuws.

Volgens De Block zijn er twee oorzaken: het stijgende aantal asielaanvragen en een tekort aan personeel. De minister kreeg 87 miljoen euro extra van de regering in lopende zaken. Daarmee opent ze extra opvangplaatsen en werft ze 37 extra medewerkers aan.