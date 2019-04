Vlaamse overheid haalt in één dag 750 miljoen euro op via duurzame obligatie

De Vlaamse overheid heeft vorige week in één dag tijd 750 miljoen euro opgehaald met de uitgave van een duurzame obligatie. Met het geld wil de Vlaamse overheid duurzame en sociale projecten financieren rond bijvoorbeeld energie-efficiëntie of de bouw van scholen.

“Vlaanderen kan mee profiteren van de gunstige marktomstandigheden. Dat er zoveel interesse is, ook bij buitenlandse investeerders, bewijst dat Vlaanderen een sterk merk is en duurzaamheid een extra troef”, zegt Vlaams minister van Financiën en Begroting Lydia Peeters (Open VLD).

Voor de tweede keer in een half jaar tijd geeft de Vlaamse Gemeenschap duurzame obligaties of ‘sustainable bonds’ uit. Het gaat om obligaties die gericht zijn op de financiering van duurzame of sociale investeringen. De eerste keer – half november 2018 – werd in één dag 500 miljoen euro opgehaald bij 61 institutionele investeerders uit 11 verschillende landen.

Dit keer was de interesse nog groter, met zelfs 117 potentiële investeerders uit 14 landen. De totale opbrengst bedraagt 750 miljoen euro. De obligatie loopt tot 2044 – 25 jaar dus – en heeft een coupon van 1,50 procent en een yield of een rendement van 1,567 procent.

Vlaams minister van Energie Lydia Peeters (Open VLD) reageert tevreden: “De historisch lage rente en de looptijd van 25 jaar geven Vlaanderen de ademruimte om grote langetermijnprojecten met een gerust hart te plannen.”