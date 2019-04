In 2018 gingen 42 artsenpraktijken failliet: “Beeld van arts met villa en zwembad klopt niet”

De federale statistische dienst Statbel heeft vorig jaar 42 faillissementen genoteerd bij artsenpraktijken. Dat schrijft De Morgen dinsdag.

Artsen kunnen pas sinds mei vorig jaar in ons land failliet worden verklaard. Toen trad het nieuwe insolventierecht in werking, dat ook toelaat dat vrije beroepers de boeken toedoen.

Uit cijfers van Statbel die De Morgen opvroeg, blijkt dat in 2018 in totaal 42 dokterspraktijken dat deden. Het gaat om 13 huisartsen-, 15 specialisten- en 14 tandartsenpraktijken.

“De verhalen tonen aan dat het beeld van de arts met een Ferrari voor zijn villa met zwembad al lang niet meer klopt”, zegt Marc Moens, voorzitter van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten BVAS. In het medisch vakblad Mediquality getuigde eerder deze maand een jonge specialist anoniem over zijn financiële problemen.

In totaal waren er 10.000 faillissementen in België, dus is het aandeel van de dokterspraktijken veeleer bescheiden. Volgens Filip Dewallens, professor gezondheidsrecht (KU Leuven/UAntwerpen) en advocaat, zijn de faillissementen vooral het gevolg van zaken uit de privésfeer, zoals een echtscheiding.