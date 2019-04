“Na wat er allemaal gezegd is”: Theo Francken wil opnieuw staatssecretaris van Asiel en Migratie worden

Theo Francken (N-VA) wil na de verkiezingen van 26 mei graag opnieuw staatssecretaris voor Asiel en Migratie worden. Dat heeft hij gezegd in het VRT-programma ‘Van Gils & gasten’. “Zeker na wat er de laatste maanden allemaal gezegd is - de persoonlijke aanvallen en de natrapperij - heb ik heel veel ambitie om Asiel en Migratie opnieuw over te nemen. Toch wel, ja.”

Nochtans worden Francken, van opleiding pedagoog, ook ambities op het departement Onderwijs toegedicht. “Ik heb niets te kiezen. Bart De Wever is de baas”, probeerde Francken het dilemma hem voorgelegd eerst nog te ontwijken. “Mijn vak is besturen, een gemeenschap sterker te maken, mijn idealen te verwezenlijken”, klinkt het. “En Asiel en Migratie is het grootste pedagogisch project dat je je kan voorstellen. Als je hier 50.000 mensen op je grondgebied ontvangt,hoe mooi is het dan te kunnen zeggen dat we er samen voor gaan?”

Maar als hij dan toch moet kiezen? “Na wat er de laatste maanden allemaal gezegd is - de persoonlijke aanvallen en de natrapperij - heb ik heel veel ambitie om Asiel en Migratie opnieuw over te nemen. Toch wel, ja.”

Daarmee verwijst hij naar de kritiek van Maggie De Block (Open VLD), die meteen nadat N-VA uit de regering stapte het departement van Francken overnam en naar eigen zeggen “een puinhoop” aantrof. “Ik heb nog een gesprek met haar gehad, en de sleutel van het departement overhandigd. Maar ik heb toen ook wel gezegd dat ik dat niet netjes vond. Maar goed, ze is daar niet mee gestopt. Het zit blijkbaar diep.”

Video: VRT

Francken erkende ook dat hij soms iets te fors uithaalt op Twitter. “Ik maak ook fouten, ik heb al veel fouten gemaakt, en ik zal er nog veel maken, maak u daar geen zorgen over. Dus ja, er zijn zeker tweets die ik niet opnieuw zou sturen. Berichten waardoor bepaalde mensen, bepaalde doelgroepen zich geschoffeerd voelen: daar heb ik dan spijt van.”