Israëlische premier Netanyahu hoopt op extreemrechts om zichzelf te kunnen opvolgen

Zo’n 6 miljoen kiezers beslissen dinsdag of Benjamin ‘Bibi’ Netanyahu zich voor de vijfde keer opvolgt als premier. Dat nationale record halen, wordt spannender dan hij had gehoopt. Uit het niets is Benny Gantz naar boven geschoten als grote uitdager. De ex-opperbevelhebber zou het volgens de peilingen zelfs nipt halen. En dan ligt het lot van Netanyahu in handen van het extreemrechtse Zehut. Als hij premier wil blijven, zal het moeten met de steun van een homofobe partij die het bestaan van het Palestijnse volk ontkent en cannabis wil legaliseren.