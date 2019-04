Protest tegen komst windmolenpark loopt totaal uit de hand: aannemer stopt na zware bedreigingen, onbekenden maken met pikdorser groot hakenkruis in graanveld

Het protest tegen de komst van twee windmolenparken in Assen, in Noord-Nederland, is langzaam uitgegroeid tot terreur. Nadat met een pikdorser een groot hakenkruis in een graanveld werd gemaakt en een aannemer nu uit schrik uit het project stapt, vinden politie en gerecht het welletjes.

Het besluit over de komst van twee windmolenparken in Noord-Nederland is vorig jaar definitief goedgekeurd. Ondanks protest van omwonenden en verschillende actiegroepen komen er 45 windmolens. Maar niet iedereen legt zich daar bij neer. Een harde kern blijft actie voeren.

De vreedzame acties van het eerste uur zijn intussen daden van sabotage geworden en zware bedreigingen. Voor het helemaal uit de hand loopt en er misschien slachtoffers vallen, vraagt de politie in het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht op de Nederlandse televisie de hulp van kijkers om de daders op te sporen.

Het plan is dat de windmolens geplaatst worden in een gebied ten oosten van Assen, net op de grens van provincie Groningen. De plannen zijn goedgekeurd, alle vergunningen zijn afgeleverd, de aannemers zijn aangesteld.

Foto: Opsporing Verzocht

Maar eentje, een lokale ondernemers die voor veel werkgelegenheid in de streek zorgt, heeft nu plots afgehaakt. En daar heeft hij een goede reden voor. Samen met een aantal politici heeft hij ernstige bedreigingen ontvangen. Hij stopt dus uit schrik. Want in een brief laten onbekenden hem weten dat ze zijn zaak, die hij in twintig jaar tijd heeft opgebouwd tot een succesvolle onderneming, met de grond gelijk zullen maken. Uit angst voor zijn familie, zijn personeel en uit schrik voor zijn eigen leven, heeft hij nu de handdoek in de ring gegooid en bedankt hij voor het dikke contract.

En hij is niet de enige die bang is. Landbouwers die grond afstonden voor het windmolenproject werden bedreigd en zagen hun landbouwvoertuigen vernield worden.

“Inmiddels is er ook verschillende keren asbest gedumpt in Drenthe en Groningen, onder andere in februari bij het station Delfzijl. Niet toevallig was de aannemers die nu uit het project is gestapt, daar aan een grote werf bezig. Met die dumpingen worden ook andere mensen in gevaar gebracht”, zegt Nathalie Schubart van de politie.

Op tal van plaatsen werden affiches met hakenkruisen aangeplakt. En ook op de gronden waar de windmolens komen, worden geregeld vlaggetjes neergepoot met hakenkruisen en de tekst ‘bezet gebied’.

Afgelopen zomer werd in een graanveld van een boer die een stuk grond afstond voor de windmolens zelfs met een pikdorser een afbeelding in de vorm van een hakenkruis gemaakt. Een beetje zoals de mysterieuze graancirkels van vroeger. De man is nu doodsbang.

De politie vermoedt dat een kleine groep actievoerders achter de bedreigingen zit en vraagt de hulp van de kijkers om hen te identificeren. Want het protest wordt steeds grimmiger en dreigt stilaan helemaal uit de hand te lopen. Daarom werken nu twintig rechercheurs op het dossier.