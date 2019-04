Eden Hazard siert Engelse voorpagina’s na Messiaanse dribbel, Chelsea bereidt zich voor op een “ramp” komende zomer

Bij Chelsea zitten ze met een dubbel gevoel. Er werd met 2-0 gewonnen van West Ham dankzij twee doelpunten van Eden Hazard. Maar onze landgenoot speelde zich daarmee opnieuw in de kijker van de Europese topclubs (lees: Real Madrid). “Het zou een ramp zijn als een speler als Eden beslist om voor een andere club te gaan spelen”, aldus trainer Maurizio Sarri.

“Het was een speciale”, vertelde Hazard over zijn Messiaanse dribbel bij Sky Sports. Ook de Engelse kranten waren danig onder de indruk, zo blijkt een dag later.

Hazard zit nu aan 85 doelpunten in de Premier League. Dat zijn er evenveel als Fernando Torres en eentje meer dan Cristiano Ronaldo. De Rode Duivel leidt de dans dit seizoen in assists (12) en dribbels. Geen wonder dus dat zijn coach opnieuw de vraag kreeg of Hazard volgend seizoen nog op Stamford Bridge speelt of verhuist naar Madrid?

“In de laatste twee wedstrijden heeft Hazard verwoestend gespeeld”, aldus Sarri. “Als hij zo speelt, hebben we heel veel geluk. Dan is het erg makkelijk om wedstrijden te winnen. Hij kan echt het verschil maken. Daarvoor moeten we zijn moeder bedanken. Madrid? Als Eden een nieuwe uitdaging wil, is het heel moeilijk om hem te houden. Ik kan daar niet zoveel aan doen. Ik moet zijn beslissing respecteren. Het is wel een ramp als iemand als hem voor een andere club kiest. Hij is zeer moeilijk te vervangen. Zijn prijs? Honderd miljoen is echt te weinig.”

In Engeland hebben ze nu al spijt van een potentieel vertrek van Eden Hazard. “Het is triest om te bedenken dat hij mogelijk aan zijn laatste wedstrijden voor Chelsea bezig is”, zei analist Gary Neville bij Sky Sports. Collega Jamie Carragher antwoordde: “Hazard is te goed voor Chelsea geworden.”