Braziliaan scoort wondergoal met 'Zidanneke', maar club is cynisch: "Als Messi dit deed, volgde er een documentaire van 3 uur"

RB Leipzig deed zijn status van Duitse nummer drie alle eer aan afgelopen weekend door met 2-4 te gaan winnen bij Bayer Leverkusen. Toptalent Kai Havertz had de thuisploeg twee keer op voorsprong gezet, maar Leipzig ging na de pauze op en over B04. Het orgelpunt was het doelpunt van Matheus Cunha. Met een Zidane-beweging en lobje verschalkte hij de defensie en doelman Lukáš Hrádecký op briljante wijze.

Leipzig blijft zo derde in de Bundesliga met 55 punten en lijkt goed op weg naar de Champions League. En toch waren ze bij de club een tikkeltje cynisch. "Als Messi dit deed, zou er een drie uur durende documentaire op Sky Sports uitgezonden worden. Maar omdat het Matheus Cunha is, lijkt het alsof er niets ongewoon gebeurd is", klonk het op Twitter.