Chatbots helpen om snel en simpel te solliciteren

Hasselt - Het Limburgse uitzendbedrijf Itzu Jobs lanceert een nieuwe toepassing om solliciteren eenvoudiger te maken. Een digitale robot zal via de website en sociale media een aantal korte vragen stellen aan de kandidaat, waardoor het matchen van vraag en aanbod veel sneller en efficiënter zal verlopen. De digitalisering van het rekruteringsproces wordt een trend, zo voorspelt Hans Mangelschots van HR Tech Valley in Hasselt.

De Millennials van Generatie Y en zeker hun opvolgers van Generatie Z zijn steeds meer overal en altijd ‘connected’. Logisch dat ook hun sollicitatiegedrag en online verwachtingen geëvolueerd zijn. “We merken aan onze statistieken dat mobiel solliciteren in de lift zit”, zegt Toby Wauters, COO van Itzu Jobs (Hasselt).

“Meer dan 60 procent van onze websitebezoekers surft via een mobile device. Gezien wij graag het gebruiksgemak voor de kandidaat centraal stellen, zijn we voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de ervaring voor deze doelgroep te optimaliseren. Daarbij moeten we het juiste evenwicht vinden tussen technologie, toegevoegde waarde en persoonlijke service.”

Persoonlijk

Een eerste stap om online gebruiksvriendelijkheid te verbeteren, is de investering in een chatbot. “Kandidaten kunnen via onze website en onze Facebookpagina chatten om hun droomjob te vinden”, legt Toby Wauters uit. “Op die manier maken we het sollicitatieproces voor kandidaten eenvoudiger en toegankelijker. Het is een handig en snel alternatief voor de traditionele online invulformulieren.”

Concreet vraagt de robot eerst naar de contactgegevens. “We houden het proactief en interactief, zodat de uitwisseling van informatie altijd leuk en persoonlijk blijft”, zegt Kristien Moelans, Marketing Manager van Itzu. “Kandidaten worden vervolgens zeer snel en makkelijk door het online sollicitatieproces geleid. Wij zijn alvast erg benieuwd naar de eerste ervaringen en reacties van onze sollicitanten.”

Video

De toepassing van Itzu Jobs is niet nagelnieuw. Eén van de voorlopers is het Antwerpse Sympl, dat in 2015 is gestart met geautomatiseerde online rekuteringsmodules. Een chatbot op Facebook Messenger zorgt voor de eerste screening van de kandidaten, waarbij de vragenlijst zich aanpast in functie van de antwoorden over de vereiste ervaring, geliefkoosde sector van tewerkstelling, enzovoort. Vervolgens volgt een video-interview, ook helemaal automatisch, waarin de kandidaat zich voorstelt aan de hand van enkele korte vragen.

Al deze informatie wordt gebundeld tot een dossier, dat voor de rekruteringsverantwoordelijke de basis vormt om de verdere stappen te nemen, zoals het uitnodigen van de kandidaten die het best aan het gezochte profiel voldoen. Het digitale proces is dus nog steeds een onderdeel van een totale selectieprocedure, waarin het fysieke interview (zeker bij managementvacatures) vooralsnog niet weg te denken is.

