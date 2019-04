Wegenwerken veroorzaken moeizame ochtendspits

Door de werkzaamheden op de Brusselse binnenring ter hoogte van het knooppunt met de E40 in Sint-Stevens-Woluwe/Zaventem lopen de wachttijden op de binnenring vanaf Groot-Bijgaarden omstreeks 8.30 uur op tot een uur. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt verkeer van Gent naar Hasselt aan via Antwerpen om te rijden.

