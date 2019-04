Gearresteerde Nissan-baas spreekt in opmerkelijke videoboodschap van “verraad”

De voormalige autobons Carlos Ghosn blijft erbij dat hij onschuldig is. In een videoboodschap die werd opgenomen voor hij vorige week opnieuw gearresteerd werd, beschuldigt Ghosn een aantal bestuurders van de Japanse autobouwer Nissan van “verraad”.

“Dit is geen verhaal van hebzucht, of van een eenmansdictatuur”, aldus Ghosn in de videoboodschap. “Het is een verhaal van complot, van samenzwering, van verraad.” De namen van de bestuurders die hij viseert, werden op vraag van zijn advocaten uit het filmpje geknipt.

Ghosn, die in Japan verdacht wordt van financieel wangedrag, laat nog weten dat hij vooral hoopt op een eerlijk proces. De man werd in november opgepakt in Japan op verdenking van financieel wangedrag. De 65-jarige kijkt aan tegen een gevangenisstraf van maximaal vijftien jaar. Hij zat meer dan honderd dagen vast in een Japanse cel. Nadien kwam hij even vrij, maar vorige week werd hij opnieuw vastgezet.

Carlos Ghosn werd maandag nog uit de raad van bestuur van Nissan gezet. Hij was al voorzitter af. Eind januari legde Ghosn ook zijn functies als voorzitter en CEO van de Franse autobouwer Renault neer.