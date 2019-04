Nieuwe president schrijft verrassend vervroegde verkiezingen uit in Kazachstan

In Kazachstan zijn er op 9 juni vervroegde presidentsverkiezingen, zo heeft de huidige president Kassym-Jomart Tokajev dinsdag aangekondigd.

“Waarde landgenoten, ik heb beslist vervroegde verkiezingen te organiseren op 9 juni 2019”, zei het staatshoofd van de vroegere Sovjetrepubliek in een toespraak op de staatstelevisie. Zelf is Tokajev de opvolger van Noersoeltan Nazarbajev (78) die eind maart verrassend ontslag had genomen.

Volgens het Russische persbureau Interfax heeft Tokajev overleg gevoerd met “vader der natie” Nazarbajev omtrent zijn beslissing. De interim-president garandeert ook “transparantie”. Normaal waren er pas in april 2020 presidentsverkiezingen in Kazachstan.