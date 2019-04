Nummer 18 al: Democraat Swalwell wil president van de Verenigde Staten worden

Democratisch parlementslid Eric Swalwell, een notoire tegenstander van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft maandag (plaatselijke tijd) bekendgemaakt dat hij kandidaat is voor het presidentschap bij de verkiezingen van 2020.

De 38-jarige Swalwell, die nu nog de staat Californië vertegenwoordigt in het Huis van Afgevaardigden, maakte een en ander bekend tijdens ‘The Late Night Show’ op CBS, die laat maandagavond op antenne gaat. Hij is daarmee de achttiende Democratische presidentskandidaat die het wil opnemen tegen de Republikein Trump, die in 2020 een gooi doet naar een tweede ambtstermijn.

“Ik heb al veel gedaan, maar ik wil nog meer doen”, zei Swalwell. “Ik zit al zes jaar in het Huis van Afgevaardigden. Ik heb ons land verdedigd terwijl onze democratie in moeilijkheden verkeert”. Swalwell wil onder meer inzetten op een nieuwe wapenwet.