Gaat Bob Peeters aan de slag als trainer bij Roda JC, de club waar hij schitterde? “Ze zullen mijn nummer vast nog hebben”

Verlaat Bob Peeters binnenkort Westerlo? In Nederland doen geruchten de ronde dat de Belgische trainer naar Roda JC kan. De club waarmee hij eind vorige eeuw de beker won als speler. Peeters en Roda ontkennen echter dat er iets concreet is op dit moment.

Het gaat momenteel niet bijster goed met de club uit Kerkrade, die pas achtste staat in de Keuken Kampioen Divisie (de Nederlandse tweede klasse). Trainer Robert Molenaar moest door de tegenvallende resultaten zijn biezen pakken en werd gevolgd door assistent Hans Visser. Eric van der Luer is de interim tot het einde van het seizoen.

Intussen is oude bekende Harm van Veldhoven, directeur van Roda en ex-trainer van onder andere KV Mechelen en Cercle Brugge, op zoek naar een nieuwe trainer voor volgend seizoen. Volgens Limburg 1 is daarbij de naam van Bob Peeters gevallen. Maar die ontkent dat. “Ik heb de geruchten ook gehoord maar ik ben nog niet benaderd door de club. Ik heb drie fantastische jaren gehad bij Roda. Het is een club die me heel erg nauw aan het hart ligt. Maar momenteel is er nog niets concreet. Ik ken nog steeds veel mensen bij de club. Ze zullen mijn nummer vast nog ergens hebben.”

Ook aan onze redactie bevestigt Peeters dat er niets concreet is met Roda, terwijl Van Veldhoven bevestigt dat de Limburgers wel een nieuwe trainer zoeken, maar onze landgenoot daarvoor niet contacteerden.

Bob Peeters speelde tussen 1997 en 2000 voor de Nederlandse club, waarmee hij in zijn laatste seizoen de beker won. Peeters scoorde toen het eerste doelpunt in de finale. Daarna trok hij voor ruim 6 miljoen euro naar Vitesse. Momenteel is Peeters bezig aan zijn tweede periode als trainer van Westerlo. Daarvoor trainde hij onder andere AA Gent en Charlton.