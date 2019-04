Belgisch meisje (8) zwaargewond na val uit skilift in Italië

Een 8-jarig Belgisch meisje is dinsdagochtend zwaargewond geraakt na een val uit een skilift tijdens vakantie in het Italiaanse Livigno. Bij het ongeluk raakte ook een jonge vrouw die het meisje probeerde vast te houden zwaargewond.

Volgens Italiaanse media vond het ongeluk plaats in het skigebied Carosello 3000, in het Noord-Italiaanse Livigno nabij de Zwitserse grens. Het 8-jarige meisje zou niet goed vastgemaakt zijn in de skilift en net voor aankomst in het skistation drie meter naar beneden zijn gevallen. Een Poolse toeriste van 32 die naast het meisje zat, probeerde haar nog tegen te houden maar werd meegesleurd in haar val.

Een reddingshelikopter bracht beide slachtoffers naar een ziekenhuis in het nabijgelegen Bergamo. Ze zouden er beiden ernstig aan toe zijn. De autoriteiten openden een onderzoek naar de omstandigheden van het ongeluk.