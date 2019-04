Breuk tussen Thorgan Hazard en Borussia Mönchengladbach is compleet: “Hij wil weg”

De kans dat Thorgan Hazard ook volgend seizoen nog in de kleuren van Borussia Mönchengladbach speelt, lijkt quasi onbestaande. Gesprekken over een nieuwe contract zijn spaak gelopen en de Rode Duivel wil weg. “Hij wil een volgende stap zetten in zijn carrière”, klinkt het bij de Duitse club.

Met twaalf doelpunten en elf assists in 29 optredens is de 26-jarige aanvaller bezig aan een uitstekend seizoen. Hazard is uitgegroeid tot een van de beste spelers in de Bundesliga en dus wil Gladbach, momenteel vijfde in de stand, onze landgenoot graag aan boord houden. Maar dat ziet Hazard anders.

“We hebben onze intenties omtrent Thorgans contractverlenging duidelijk gemaakt”, vertelt sportief directeur Max Eberl aan de clubwebsite. “Maar hij heeft die interesse niet beantwoord. Hij heeft ons nu verteld dat hij niet wil verlengen en in plaats daarvan de volgende stap in zijn carrière wil zetten. Hij heeft wel nog wel een contract tot 2020 en geen afkoopclausule.”

Dat laatste wil zeggen dat geïnteresseerde clubs, zoals Borussia Dortmund en Liverpool, een bedrag op tafel moeten leggen dat voldoet aan de eisen van Gladbach. “Het moet een bedrag zijn dat zijn waarde erkent, als een bijzondere Bundesliga-aanvaller en een vaste waarde bij een van de beste nationale teams ter wereld. Als Thorgan ons verlaat, zullen we doen wat we de voorbije jaren hebben gedaan. Het geld aannemen en gebruiken om sterke spelers aan te trekken voor het team”, klinkt het.

Foto: AFP

BVB of Liverpool?

Hazard wil volgend seizoen het liefst naar Borussia Dortmund en de Borussen deden zelfs al een bod van 42 miljoen euro. Maar er is concurrentie. Liverpool biedt meer en Mönchengladbach wil dat Hazard voor The Reds kiest. Het pusht hem dan ook naar de Premier League.

Hazard gaat er echter vanuit dat het sportieve project van Dortmund beter is en dat hij daar meer speelkansen zal krijgen, ook omdat hij zich thuisvoelt in de Duitse competitie. Bij Liverpool lijkt de situatie hem veel complexer.

De 26-jarige aanvaller speelt sinds 2015 voor Borussia Mönchengladbach, dat hem voor 8 miljoen euro wegkocht bij Chelsea. Daarvoor won Hazard de Gouden Schoen in dienst van Zulte Waregem, op huurbasis van de club van broer Eden.