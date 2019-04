Supermarkt moet “racistisch” chocolade eendje uit de rekken halen: “Dit land wordt helemaal gek”

In de keten Waitrose kon je een doosje met drie soorten paaseendjes kopen: varianten met witte, pure en melkchocola. Bij elke variant stond een naam: terwijl de witte ‘Fluffy’ heette, en de melkchocola ‘Crispy’, stond bij het (donkere) pure eendje het bijschrift ‘ugly’ (‘lelijk’). Het idee zou gebaseerd zijn op het boek ‘Het Lelijke Eendje’ van Hans Christian Andersen, waarin een bruin eendje wordt uitgelachen voor zijn uiterlijk.

Tot verontwaardiging van een klant, die een foto op Twitter plaatste met het bijschrift “Dit ziet er niet goed uit. Als je duizend andere opties hebt, waarom kies je dan voor ‘lelijk’?????”

Shame on @waitrose for questionable marketing practises and reinforcing the “ugly black duckling” narrative. INSIDIOUS casual racism that vilifies dark hues #shame #Waitrose #racism . An exposè a lack of diversity among your decision making staff. Stuck in the 60s! @hopenothate pic.twitter.com/u17S5i8MeN

De supermarktketen verontschuldigde zich snel voor het product, en haalde het meteen uit de rekken. “Het spijt ons zeer als we ophef hebben veroorzaakt met de naam van dit product, dat was absoluut niet onze bedoeling”, klonk het.

Een boel andere mensen vond de reactie van Waitrose dan weer overdreven, en een geval van overdreven politieke correctheid.

Really? People really getting upset about 3 chocolate ducks? God this country is getting crazy. If this is true @waitrose get these back on the shelf and don't wimper to these whining babies. Racist my ass ?? what a joke #Waitrose #chocolate #Duck @MetroUKhttps://t.co/EHAda6Ior3