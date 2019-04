Pelé heeft het ziekenhuis in Parijs verlaten

De Braziliaanse voetballegende Pelé werd maandagavond uit het ziekenhuis in Parijs ontslagen, waar hij eerder was behandeld voor een urineweginfectie. Dat meldden diverse Franse media. De 78-jarige Pelé zal in de ochtend het vliegtuig terug naar Brazilië nemen.

In een persbericht dat het Braziliaanse Globoesporte in handen kreeg bedankte Pelé het medische team van het Amerikaans ziekenhuis in Neuilly, dat hem behandelde. “Frankrijk heeft niet alleen geweldige spelers, maar ook geweldige dokters”, liet hij optekenen. Verder dankte hij ook zijn vele fans wereldwijd voor de steun.

Pelé werd afgelopen woensdag opgenomen met hoge koorts nadat hij een evenement in de stad had bezocht samen met de jeugdige Franse international Kylian Mbappé van Paris Saint-Germain. Hij werd behandeld met antibiotica en liet vrijdag al weten dat het beter met hem ging.