Australische regering keurt omstreden koolmijn aan Great Barrier Reef goed

Een controversieel mijnproject in het noordoosten van Australië dat mogelijk schade zal toebrengen aan het Great Barrier Reef, is formeel goedgekeurd door de Australische regering. De timing van de beslissing, net voor federale verkiezingen, zet kwaad bloed.

De koolmijn van Carmichael, zoals het project van 20 miljard Australische dollar (12 miljard euro) heet, is al jarenlang omstreden. Voorstanders wijzen op de gunstige economische gevolgen, met volgens het Indiase mijnbouwbedrijf Adani de creatie van 10.000 directe en indirecte jobs. Tegenstanders vrezen dat het project grote schade zal aanrichten aan het nu al bedreigde Great Barrier Reef.

De goedkeuring door de Australische regering was het laatste groen licht dat nodig was op federaal niveau. Al is het niet ondenkbaar dat ze na de verkiezingen, waarvoor de oppositie in poleposition ligt, opnieuw op de tafel komt te liggen.

Het Carmichael-project moet nog goedgekeurd worden door de lokale overheden en door de deelstaat Queensland. De federale verkiezingen vinden volgende maand plaats, de exacte datum wordt eerstdaags bekendgemaakt.