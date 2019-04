Dodelijk: paardenliefhebbers, let op voor esdoornvergiftiging

Het PaardenPunt van de Vlaamse overheid slaat esdoornalarm. Dezer dagen worden veel paarden vergiftigd door de ontkiemende zaden van esdoorn, die ze binnenspelen bij het grazen. “Het gif tast snel en agressief de spieren aan, waardoor zeventig procent van de vergiftigde paarden sterft”, zegt professor diergeneeskunde Gunther van Loon van de UGent.

“Het aantal gevallen van atypische myopathie blijft de laatste dagen maar stijgen.” Dat schrijft PaardenPunt Vlaanderen op zijn website, met een gespecialiseerde term voor esdoornvergiftiging. Esdoorns komen hier vaak voor en hun zaden – de kenmerkende helikoptertjes – verspreiden zich ver. Het najaar is daardoor een gevaarlijke periode voor paarden, maar de lente is dat ook. De zaden ontkiemen tussen het gras en paarden gaan na een winter op stal gulzig grazen. Als ze die zaden binnenspelen, worden de dieren na één tot drie dagen ernstig ziek.

“Wanneer de gifstoffen in de zaden worden opgenomen, tasten ze de spieren massaal aan”, zegt professor diergeneeskunde Gunther van Loon van de UGent. “Dat gebeurt snel en agressief en in zeventig procent van de gevallen overlijden de paarden. De nieren blokkeren, ademhalingsspieren en hartspieren functioneren niet meer en de dieren kunnen al snel niet meer recht.”

Uit cijfers van de universiteit van Luik blijkt dat tussen 2013 en 2017 in ons land minstens 130 paarden bezweken aan esdoornvergiftiging. In heel Europa ging het om zeker duizend dieren. Het is ook niet duidelijk hoeveel zaden of zaailingen een paard moet binnenspelen om vergiftigd te worden. “De zaden van de ene boom zijn giftiger dan die van de andere, en het ene jaar zijn ze giftiger dan het andere”, zegt Van Loon. “Het ene paard eet ook minder selectief dan het andere en bepaalde dieren zijn wellicht gevoeliger.”

PaardenPunt raadt paardenliefhebbers aan om deze tips te volgen: