Emma dacht maandenlang dat ze een relatie had met ‘Home and away’-acteur, maar het bleek een zieke grap die haar het leven kostte

“Hallo Lincoln, het is Emma hier. Hebben wij al enkele maanden een relatie?” Die vreemde vraag stelde Emma aan de bekende Australische acteur Lincoln Lewis, die volledig uit de lucht viel en negatief antwoordde. Niet veel later stapte Emma uit het leven. Het bleek een zieke grap van een vrouw die nog zeker vijf andere mensen op dezelfde manier had opgelicht.

Lydia Abdelmalek moet in juni voor de rechtbank in het Australische Melbourne verschijnen. Ze wordt ervan beschuldigd zes mensen gestalkt en opgelicht te hebben door zich voor te doen als de Australische soapacteur Lincoln Lewis, die tot 2010 de rol van Geoff Campbell vertolkte in Home and away.

Emma

Een van haar slachtoffers was Emma (fictieve naam, nvdr), een twintiger die als airhostess werkte en door haar vrienden omschreven wordt als een levendige vrouw, gepassioneerd door dans en theater. Een perfect rolmodel, noemden haar bazen haar.

In 2011, enkele weken na een pijnlijke relatiebreuk, keek Emma verbaasd op toen ze op Facebook een vriendschapsverzoek kreeg van Lincoln Lewis. De twee hadden nog samen op school gezeten, maar hecht waren ze daar nooit geweest. Toch twijfelde ze niet en aanvaardde ze het verzoek van de bekende acteur.

Pikante foto’s

De twee chatten erop los, belden met elkaar en flirtten aan de lopende band. Voor Emma was het duidelijk: ze hadden een relatie. Pikante foto’s van elkaar werden uitgewisseld. Maar elkaar in het echt zien, dat lukte maar niet. Elke afspraak werd op het nippertje afgezegd door de acteur. En de stapelverliefde Emma werd wantrouwig.

Pas toen ze een vriend van Lewis opbelde, kwam de waarheid aan het licht: iemand deed zich voor als de acteur en nam haar al maandenlang beet. Ze kreeg het nummer van Lewis te pakken en belde hem op. “Hebben wij al maanden een relatie?”, vroeg ze. De acteur ontkende, en de wereld van Emma stortte in.

De twintiger belde de oplichtster, die bekende haar beetgenomen te hebben. Maar daarmee stopte de leugen niet. Diezelfde persoon zei eerst een andere acteur te zijn en een grap uitgehaald te hebben, waarop het meisje alle contact verbrak. Maar toen ze even later plots een bericht kreeg van een ex-lief, viel ze weer als een blok voor hem.

Ontvoering

Ook nu zat Lydia Abdelmalek erachter, en ze ging nog een stap verder. Ze zette de ontvoering van het zogezegde nieuwe lief van Emma in scène. “Ik panikeerde, huilde en voelde me enorm slecht. Ik had zo veel stress dat ik geen vluchten meer mocht doen en mijn job in gevaar bracht”, zei het meisje toen aan de politie.

Ook kreeg ze tientallen bedreigingen. Elke dag. Onbekenden stuurden haar berichten dat ze haar familie en al haar vrienden zouden doden. Allemaal het werk van Abdelmalek.

Uiteindelijk werd het allemaal te veel voor de intussen depressieve Emma, die niet meer kon werken, angstaanvallen had en niet meer functioneerde. Haar zus vond haar ooit bellend in haar kamer, bedekt onder een deken, huilend omdat de persoon met wie ze belde naaktfoto’s van haar zou verspreiden als ze ophing. Ze stapte in 2018 uit het leven.

Niet het enige slachtoffer

Na haar dood bleek dat zij niet het enige slachtoffer van Abdelmalek was. Nog zeker vijf andere mensen werden door haar gestalkt en benaderd als Lincoln Lewis, de acteur die van niets wist tot de confrontatie met Emma.

Een van de andere slachtoffers was Jess, een airhostess uit Brisbane. Die had Lewis ontmoet tijdens een vlucht en had een selfie genomen. Toen ze daarna berichten van hem kreeg, dacht ze dat hij het echt was. Ook zij werd verliefd en dacht dat ze een relatie met hem had. Een nieuwe leugen van de oplichtster.

Abdelmalek werd opgepakt door de politie en moet in juni voor de rechtbank verschijnen.

Lees hier het volledige hallucinante verhaal.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.