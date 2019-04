De Vlaming die in ons land villa’s zoekt voor de allerrijksten: “Het bedrag dat zij voor een huis betalen, vind ik soms te gek voor woorden”

Omdat de schatrijken willen verhuizen uit het door Brexit geteisterde Londen, zoeken ze een stulpje van een paar miljoenen in de Benelux. En daarbij schakelen ze de hulp van de Vlaamse Ignace Meuwissen (53) in, die volgens hun wensen een nieuwe woning zoekt met een oppervlakte van 3.000 à 5.000 vierkante meter. “Zo groot dat die huizen hier niet eens vindbaar zijn. Maar voor hun dressing alleen al hebben ze zo’n 200 vierkante meter nodig.” De makelaar staat intussen zelf met open mond te kijken naar het budget dat sommige van zijn klanten daarvoor over hebben.