POLL. Wie wint volgens u de Champions League: de kampioen van Spanje, van Engeland of van Italië? Of toch nog een ander team?

Liverpool-Porto en Tottenham Hotspur-Manchester City. En morgen nog eens Ajax-Juventus en Manchester United-Barcelona. De kwartfinales van de Champions League staan voor de deur, en één van voornoemde acht ploegen zal op 1 juni in het stadion Wanda Metropolitano de Beker met de Grote Oren hooghouden. Maar wie gaat dat volgens u worden? De kampioen van Engeland, de kampioen van Spanje, de kampioen van Italië? Of toch maar de leider in Portugal of Nederland?