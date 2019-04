Filmpje van minderjarigen die fietser in elkaar slaan duikt weer op na 'gelijkaardig incident', politie verhoogt toezicht in buurt

Filmpje van fietser die in elkaar geslagen wordt door jongeren in Izegem duikt na jaar weer op. Video: Het Nieuwsblad

Izegem - Een filmpje van een jaar geleden, waarin een jongen met een fiets aan de hand belaagd en in elkaar geslagen wordt door drie jongeren in het West-Vlaamse Izegem, duikt plots weer op Facebook op en lokt daar veel reacties uit. In de commentaren wordt gesuggereerd dat er recent nog een gelijkaardig feit plaatsvond in het skatepark, maar de burgemeester en politie zeggen daar niets van te weten. Het toezicht wordt wel versterkt voor de veiligheid.

In het filmpje uit mei 2018 is te zien hoe een jongen met zijn fiets aan de hand de Heilig Hartstraat in Izegem oversteekt en gevolgd wordt door enkele jongeren. Zij beginnen hem uit te dagen en de discussie ontaardt in een vechtpartij. De jongen wordt op de grond gegooid en moet daar een pak slagen en schoppen incasseren. Diegene die de feiten filmt, maakt ondertussen lacherige opmerkingen. De agressie stopt pas zodra een vrouw begint te roepen.

Politiecommissaris Carl Vyncke zegt dat de politie een jaar geleden op de hoogte was van het filmpje en toen een onderzoek gestart is. “Vier minderjarigen zijn toen opgepakt en hebben de feiten bekend. Als ik het me goed herinner, ging het om een conflict waarbij al min of meer afgesproken was dat ze hun ruzie zouden gaan uitvechten. Waarom het nu weer opduikt, weet ik niet.”

In de reacties op het filmpje staat te lezen dat er zich recent gelijkaardige feiten voorgedaan hebben in het skatepark, maar Vyncke zegt daar niets van te weten. “Er is geen aangifte gedaan.”

Burgemeester geschokt

Het geweld schokt burgemeester Bert Maertens (N-VA) naar eigen zeggen enorm. “Ik hoop – en ik vertolk hiermee zeker het gevoel van alle stadsgenoten – dat de daders zeer streng worden aangepakt. Schandalig wangedrag als dit mogen we als stad en als samenleving niet tolereren. Nooit.”

De burgemeester roept getuigen van gewelddaden op om die formeel te melden bij de politie. “Enkel zo kunnen we de criminaliteit streng aanpakken. In elk geval houdt de politie de komende tijd op vraag van de stad specifiek en versterkt toezicht op en rond het skatepark.“