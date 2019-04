EU is bereid om Britten nieuw Brexit-uitstel te geven, “maar enkel onder zeer strikte voorwaarden”

De Europese Unie is bereid om de Britse premier Theresa May een nieuw uitstel voor de brexit toe te kennen, “maar dan wel onder zeer strikte voorwaarden”. Dat heeft de Duitse minister voor Europese Zaken Michael Roth dinsdag gezegd, kort voor bondskanselier Angela Merkel May ontvangt in Berlijn.

Woensdagavond buigen de Europese leiders zich tijdens een speciale Brexit-top over het nieuwe uitstel waar May om vraagt, maar de Franse collega van Roth, Amélie de Montchalin, waarschuwt dat zo’n uitstel “niet verworven en niet automatisch” is.

Nieuwe tactiek

Omdat ze haar Brexit-akkoord maar niet door het Britse parlement goedgekeurd krijgt, gooide May het vorige week over een andere boeg. Ze heeft gesprekken aangeknoopt met oppositieleider Jeremy Corbyn (Labour) in de hoop een alternatieve aanpak uit te werken. Tegelijk vraagt ze de EU om de Brexit uit te stellen tot 30 juni, een verzoek waar de staatshoofden en regeringsleiders zich woensdag in Brussel over buigen. Als alle lidstaten het over een zaak eens zijn, dan wel dat een ‘no deal’-Brexit op 12 april moet worden vermeden.

Om de extra Europese top voor te bereiden, reist May dinsdag naar Berlijn en Parijs, waar ze Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron ervan zal proberen te overtuigen dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie geen stokken in de wielen zal steken zolang het tot de club blijft behoren en dat haar gesprekken met Labour wel degelijk kans op slagen hebben. Terwijl Merkel al verklaard heeft dat ze tot de laatste snik zal vechten om een Brexit zonder akkoord te vermijden, en Macron zich - althans in het openbaar - harder opstelt tegenover de Britten, worden de Franse en de Duitse aanpak naar verluidt strikt gecoördineerd.

“Enkel onder strikte voorwaarden”

Op hun vergadering in Luxemburg gaven de ministers van Europese Zaken van de EU dinsdagochtend de boodschap mee dat de Unie open staat voor een nieuw Brexit-uitstel, maar enkel onder strikte voorwaarden. “Het is van het grootste belang dat deze vraag vergezeld wordt door een geloofwaardig politiek plan van aanpak dat uitlegt wat er tijdens dit uitstel zal gebeuren”, verklaarde de Franse minister De Montchalin. Het is nog steeds niet duidelijk wat May haar Europese collega’s zal aanbieden, maar volgens de Financial Times zou ze de lopende gesprekken met Labour aangrijpen om te claimen dat er op zijn minst een “proces” aan de gang is dat tot een parlementaire meerderheid kan leiden.

De vraag van May om de Brexit uit te stellen tot 30 juni zal woensdag ongetwijfeld op een koude steen vallen: wellicht zal de EU het eens worden over een langer uitstel - al dan niet “flexibel” - en mogelijk krijgt May ook te horen dat het Verenigd Koninkrijk op 23 mei moét deelnemen aan de Europese verkiezingen.

Volgens de Guardian zal een klein kransje lidstaten die economisch hard getroffen dreigen te worden door de Brexit de Europese Raad ook voorbereiden tijdens een informele mini-top in het Brusselse Egmontpaleis, maar in de omgeving van premier Charles Michel, die daartoe het initiatief zou genomen hebben, kan die bijeenkomst niet worden bevestigd.

Revolutie?

Intussen blijft de Britse politiek zeer instabiel. Zo reageerden de harde brexiteers in Mays Conservatieve Partij maandag woedend toen ze vernamen dat de regering alles in gereedheid heeft gebracht om de Europese verkiezingen te kunnen organiseren. Meteen gonst het in Westminster van de geruchten dat er woensdag een nieuwe poging zal ondernomen worden om May af te zetten als premier.