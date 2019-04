Krijgen we volgend seizoen enkele nieuwe namen in de Champions League? Deze ‘kleintjes’ zetten hun topcompetitie op stelten

De Champions League, iedereen wil eraan meedoen. Vaak is deelname aan het kampioenenbal met een rijkgevulde prijzenpot echter enkel weggelegd voor topclubs, zeker als je de Europese topcompetities bekijkt. Maar dit seizoen hebben enkele kleinere clubs zich ontpopt tot kandidaat-deelnemers.

GETAFE

Neem er de stand van de Primera Division eens bij. De top drie na 31 speeldagen is een logische: Barcelona leidt de dans, voor Atlético en Real Madrid. Maar de nummer vier, die ook rechtstreeks naar de Champions League mag, is geen vaste klant zoals Valencia of Sevilla. Beide teams moeten momenteel namelijk de duimen leggen voor Getafe.

De Azulones tellen in de Spaanse competitie op dit moment 50 punten, eentje meer dan Sevilla en vier meer dan Valencia. Buiten twee mindere dagen tegen Levante en Leganes werd er dit seizoen enkel verloren van Spaanse topclubs. De club met verdediger Djené (marktwaarde 15 miljoen euro) als topspeler en de 30-jarige Jaime Mata als topschutter (15 goals) rekent vooral op een sterke organisatie. Slechts twee teams kregen dit seizoen minder goals tegen in La Liga.

Getafe speelde eerder twee keer Europees. In het seizoen 2007-2008 haalde het de kwartfinales van de UEFA Cup, waarin het verloor van Bayern München. In 2010-2011 overleefde de club de groepsfase van de Europa League niet.

EINTRACHT FRANKFURT

In de Bundesliga is de titelstrijd tussen Bayern en Borussia Dortmund bloedstollend, ondanks de 5-0-pandoering die Der Rekordmeister uitdeelde aan de club van Axel Witsel. RB Leipzig is al lang geen verrassende derde meer in Duitsland, maar de huidige nummer vier is dat wel. Eintracht Frankfurt beleeft namelijk hoogdagen, terwijl het drie jaar geleden nog bijna zakte naar de tweede klasse.

Die Adler wonnen vorig seizoen de Duitse beker en stomen dit jaar gewoon door. Het toptrio van Ante Rebic, Luka Jovic en Sebastien Haller boezemt quasi elke tegenstander angst in. Geen wonder, samen zijn ze goed voor veertig doelpunten. Enkel de aanvallende trio’s van Barcelona, PSG, Liverpool en Manchester City doen dit seizoen beter.

Met vier punten voorsprong op eerste achtervolger Borussia Mönchengladbach lijkt een ticket voor de Champions League binnen handbereik. En als het niet lukt via de competitie is er nog altijd de Europa League. Daarin staat Frankfurt in de kwartfinales tegenover Benfica. Het enige minpuntje van de straffe campagne van Die Adler? Het heeft de Bundesliga-selectie met de meeste buitenlanders, namelijk 22 in totaal.

ATALANTA

Over naar de Serie A in Italië. De kampioen is daar zo goed als bekend, met Juventus dat een voorsprong heeft van liefst twintig punten op Napoli en al 27 punten meer telt dan Inter. Die drie zijn opnieuw op weg naar de Champions League, maar voor het vierde en laatste ticket wordt nog gevochten. Milan staat momenteel vierde met 52 punten, evenveel als… Atalanta. Ook Roma (49), Lazio (49, match minder) en Torino (49) doen nog mee.

Atalanta is opnieuw bezig aan een sterk seizoen. De club uit Bergamo speelt met een van de jongste selecties in Italië frivool voetbal onder trainer Gian Piero Gasperini. Onder impuls van goalgetter Duvan Zapata, spelmaker Josip Ilicic en kapitein Papu Gomez deed La Dea al 64 keer de netten trillen. Enkel Juventus houdt op dat vlak gelijke tred in de Serie A.

Dat resulteerde in enkele mooie resultaten, zoals een gelijkspel op San Siro tegen Milan en Inter, een 4-1-zege thuis tegen de Nerazzurri van Radja Nainggolan, twee keer 3-3 tegen Roma, een thuiszege tegen Lazio en een gelijkspel tegen Juventus. Het beste resultaat van Atalanta was er echter eentje in de beker. In de kwartfinales werd namelijk met 3-0 gewonnen van Juventus, onder andere dankzij een doelpunt van Rode Duivel Timothy Castagne, intussen een vaste waarde in Bergamo.

Eervolle vermeldingen

Saint-Étienne: momenteel vierde in de Ligue 1 voor Marseille, zes punten achter op Lyon en dus zes punten verwijderd van het laatste Champions League-ticket

Stade Reims: momenteel zesde in de Ligue 1 met Belgen Björn Engels en Thomas Foket, als promovendus in de race voor Europees ticket en slechts één keer verloren sinds begin december

Torino: momenteel achtste in de Serie A, op slechts twee punten van een Europees ticket

Alaves: momenteel zesde in La Liga (Spanje) en dus op een Europese plek

Heracles Almelo: momenteel zesde in de Nederlandse Eredivisie en op een plek voor Europese play-offs