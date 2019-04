“Mishandeling en foltering”: dat staat Julian Assange te wachten volgens zijn advocaat

De advocaat van klokkenluider en Wikileaksoprichter Julian Assange waarschuwt Ecuador dat als dat land Assange, die in hun ambassade in Londen een onderkomen heeft gevonden, uitwijst naar de VS, hem “mishandeling en foltering” te wachten staan. Dat heeft Robert Tibbo aan de nieuwssite “t-online.de” gezegd.

Assange zit sinds 2012 in de ambassade van Ecuador in Londen vast, maar dreigt zijn asiel aldaar te verliezen. Als hij wordt uitgewezen, dreigt voor de Australiër meteen arrestatie. De VS willen Assange voor de rechter brengen, omdat hij gevoelige informatie over de oorlog van de VS in Afghanistan en Irak heeft bekendgemaakt.