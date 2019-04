Melikan Kucam blijft langer aangehouden

De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) heeft dinsdag de eerdere beslissing van de raadkamer bevestigd om de aanhouding van Mechels N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam met een maand te verlengen. De advocaat van Kucam, meester Walter Damen, had tegen die beslissing beroep aangetekend. Kucam wordt verdacht van gesjoemel met humanitaire visa.

Melikan Kucam was een van de particulieren die in samenspraak met het kabinet van toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) lijsten opstelde met mensen die in aanmerking kwamen voor een humanitair visum. Het ging met name om leden van de christelijke Assyrische gemeenschap die in conflictgebieden in Syrië, Irak en de buurlanden zitten. Kucam behoort zelf tot die gemeenschap in Mechelen en werd er als vertrouwenspersoon gezien. Uit onder meer een reportage van het VRT-programma “Pano” bleek echter dat hij zich zou hebben laten betalen om mensen op die bewuste lijst te zetten en naar België te krijgen.

Kucam zit sinds 15 januari in de cel op verdenking van mensensmokkel, criminele organisatie, passieve omkoping en afpersing. Zelf ontkent hij - via zijn advocaat - de aantijgingen met klem. Ook de 21-jarige zoon van Kucam werd in de loop van het onderzoek opgepakt en aangehouden, maar hij werd eind maart door de KI vrijgelaten onder voorwaarden. Hij moet zijn studies hernemen en mag geen contact hebben met zijn vader.