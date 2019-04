Europees Hof veroordeelt Rusland voor schenden mensenrechten van Kremlincriticus Navalny

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg heeft Rusland veroordeeld voor het huisarrest dat in 2014 wed opgelegd aan Aleksej Navalny, de belangrijkste tegenstrever van Vladimir Poetin bij de toenmalige presidentsverkiezingen. Poetin was er volgens het Hof op uit “om de politieke activiteiten van zijn tegenstander in te perken.”

“Het huisarrest was niet gerechtvaardigd (...) Het is duidelijk dat zijn politieke activiteiten werden beperkt”, stelt het EHRM in zijn arrest. Dit houdt een overtreding in van de artikels 5, 10 en 18 van de Europese Conventie voor de Rechten van de Mens inzake zijn vrijheden, en zijn vrijheid van meningsuiting in het bijzonder.

“Victorie”, reageerde Navalny na afloop op Instagram. “Ik ben ervan overtuigd dat deze beslissing belangrijke gevolgen zal hebben voor eenieder die in Rusland op deze willekeurige manier wordt behandeld.”

Niet eerste keer

Het is al de tweede keer dat Moskou wordt veroordeeld, omdat het een tegenstander politiek de mond wilde snoeren. De Russische staat moet Navalny meer dan 22.600 euro schadevergoeding betalen, omdat zijn mensenrechten geschonden werden, onder meer inzake de vrijheid van meningsuiting. Er is wel nog beroep mogelijk.

Navalny geldt als een van de meest prominente critici van de Russische president Vladimir Poetin. Russische rechters hadden Navalny in 2014 huisarrest opgelegd in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Volgens het EHRM moest Navalny een enkelband dragen, mocht hij alleen met zijn familieleden en met zijn advocaten commniceren en mocht bij noch per brief, noch via internet boodschappen versturen. Navalny werd veroordeeld voor witwassen vna zwart geld, maar de man maakte uiteindelijk zelf een einde aan zijn huisarrest.

De rechter in Straatsburg oordeelt nu dat de maatregelen tegen Navalny onevenredig waren, temeer omdat er geen vluchtgevaar was. Moskou was al in november 2018 op gelijkaardige gronden door het Europese Hof veroordeeld. De voorwaarden die aan de oppositie worden opgelegd, zijn onevenredig, aldus de rechter in Straatsburg. De rechtbank had Moskou al in november 2018 voor het optreden tegen critici van het Kremlin veroordeeld.