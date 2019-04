Philippe wist na 54 jaar eindelijk wie zijn moeder is: “Ze had schrik om mij te ontmoeten ”

Met honderden zijn ze, de mannen en vrouwen die in de vorige eeuw in Frankrijk door hun Vlaamse moeder ter wereld werden gebracht, om vervolgens terug naar Vlaanderen te worden gevoerd, waar ze bij een adoptiegezin terechtkwamen. Alle papieren sporen naar hun afkomst waren vernietigd. In tegenstelling tot vele anderen vond Philippe zijn moeder wél terug.