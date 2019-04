Chelsea-speler Danny Drinkwater veroorzaakt onder invloed een ongeval en mag zich aan straf verwachten

Chelsea-middenvelder Danny Drinkwater heeft zijn naam in de nacht van zondag op maandag geen eer aan gedaan. Drinkwater veroorzaakte onder invloed van alcohol een ongeval en wordt daarvoor aangeklaagd. Hij verschijnt op 13 mei voor de rechter. Dat meldden dinsdag diverse Engelse media.

De 29-jarige Drinkwater zou om half één ‘s nachts na een feestje in Manchester op een andere auto gereden zijn. De betrokkenen hielden slechts lichte verwondingen over aan het ongeval.

Indien de rechter hem schuldig acht, riskeert hij een gevangenisstraf van maximum zes maanden en een rijverbod.

Chelsea, dat maandagavond onder leiding van een weergaloze Eden Hazard West Ham versloeg met 2-0, weigert voorlopig te reageren. Drinkwater zat voor die wedstrijd niet bij de selectie. De middenvelder, die in 2016 met Leicester City totaal onverwacht landskampioen werd, maakt al een tijdje geen deel meer uit van de plannen van coach Maurizio Sarri. Sinds zijn overstap naar de Blues op de slotdag van de zomermercato in 2017 - voor liefst veertig miljoen euro - speelde hij nog maar 23 officiële duels. Dit seizoen kwam hij zelfs nog niet één keer in actie in een Premier League-duel.