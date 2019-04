Jean-Marie Dedecker is tegen rekeningrijden: “Ik ben het beu dat de auto de melkkoe is van de overheid”

Rekeningrijden, daar heeft Jean-Marie Dedecker het niet voor. Dat liet de politicus maandagavond duidelijk horen tijdens een debat in Terzake. “Ik ben het beu dat de auto de melkkoe is van de overheid”, aldus Dedecker. Mobiliteitsexpert Stef Proost gelooft wel in het systeem: “De files zullen eindelijk aangepakt worden.”

Tijdens het debat in Terzake hadden Dedecker, in mei onafhankelijk lijstduwer voor N-VA in West-Vlaanderen, en mobiliteitsexpert Stef Proost van de KU Leuven het over rekeningrijden. Die slimme kilometerheffing, die mogelijk binnen afzienbare tijd ingevoerd wordt, zal 2 of 5 cent per kilometer gaan bedragen.

Het is de voorbije dagen duidelijk geworden dat de meningen over die slimme kilometerheffing verdeeld zijn. Ook Dedecker heeft een overtuigde mening: hij is van plan zich stevig te verzetten. In een column in Knack had hij het al over “automobilisten pesten”, maandagavond voegde hij er nog aan toe dat hij het beu is “dat de auto de melkkoe is van de overheid”. “Mensen die hun auto nodig hebben, zoals een timmerman zijn hamer nodig heeft, worden extra belast. Dat is de zoveelste werkloosheidsval die we gaan uitvinden.”

Proost is wel een voorstander van het systeem. Hij werkt aan de KU Leuven al 20 jaar rond rekeningrijden en denkt dat de geesten stilaan aan het rijpen zijn. “Er bestaan heel veel misverstanden over. Rekeningrijden wordt ingevoerd vóór de automobilist. Dat wordt dikwijls fout begrepen. De bedoeling is in eerste instantie om vertrektijden te synchroniseren met de wegcapaciteit. Het gaat over een andere manier om de auto te gebruiken.”

Volgens Proost is het slimme aan het verhaal dat gevarieerd wordt naar plaats en tijd. “In de spits betaal je meer”, aldus de expert. “Dat is de enige manier om de wegcapaciteit goed te gebruiken. In theorie zou je daarmee alle files kunnen vermijden.”

Theoretisch is dat “prachtig”, zegt Dedecker. “Maar niet iedereen kan zomaar kiezen wanneer hij werkt. De mens die moet gaan werken, zal moeten betalen. Ik hoor van niemand het alternatief. Wie het openbaar vervoer gebruikt, is 70 procent langer onderweg. Mensen zullen hun auto niet thuislaten voor het rekeningrijden. We hebben de auto nodig: het behoort tot onze cultuur en het is een stuk van onze vrijheid.”