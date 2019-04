En u vond de zeven speeldagen schorsing voor Malinovsky te streng… Diego Costa riskeert er acht voor schelden

Diego Costa, de spits van Atlético Madrid, kan mogelijk acht speeldagen geschorst worden voor zijn gedrag tijdens Barcelona- Atlético afgelopen zaterdag. Na een halfuur werd de Braziliaan met een rode kaart het veld werd afgestuurd. Costa kan voor zijn gedrag maar liefst acht speeldagen geschorst worden. Dat is nog strenger dan de zeven wedstrijden die Genkspeler Malinovsky riskeert voor natrappen.

Voor Barcelona en Atlético Madrid was het een belangrijke wedstrijd. Atlético moest winnen om nog een kans te maken op de titel in La Liga. De spanning was dus te snijden en dat was ook op het veld te merken. Na een halfuur spelen en enkele kansen aan Catalaanse en Madrileense zijde ging het licht uit bij Diego Costa. Hij pakte scheidsrechter Gil Manzano stevig beet en schold hem de huid vol waarop Manzano prompt een rode kaart trok en de Braziliaanse spits mocht gaan douchen. Atlético speelde langer dan een uur met 10 man en verloor de wedstrijd uiteindelijk in de slotminuten met 2-0.

Uit het verslag dat Manzano nadien schreef, bleek dat Costa walgelijke dingen zou geschreeuwd hebben over de mama van de ref. Daarvoor riskeert de spits van Atlético nu een maximumstraf van vier speeldagen schorsing, plus nog vier extra voor het vastgrijpen van de scheidsrechter. Als de straf bevestigd wordt, kan Costa dus acht speeldagen geschorst worden. Een stevige aderlating voor los rojiblancos, want de competitie duurt maar zeven speeldagen meer.

Niet “jou” maar ‘mij’

De juristen van de nummer twee werken achter de schermen ondertussen hard aan de verdediging van Costa. Volgens hen zou Manzano de feiten niet correct hebben weergegeven in het verslag. Costa blijft in de kleedkamer zeggen dat hij ‘me’ (mij) en niet ‘te’ (jou) zou gezegd hebben. Dat meldt de Spaanse krant Marca. Wat Costa op het veld gezegd zou hebben, blijft wel onduidelijk.

Op 10 april zal de Spaanse disciplinaire commissie een uitspraak doen over de schorsing. Zijn straf kan tussen de twee en acht speeldagen variëren, maar het minimum lijkt hoogst onwaarschijnlijk gezien de ernst van de uitspraken.

Bekijk hier de bewuste fase