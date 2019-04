Automobilist prutst aan radio en gaat over de kop

Staden - Een man uit Staden is dinsdagmorgen met zijn wagen over de kop gegaan in de Diksmuidestraat in Staden. Toen hij bezig was met zijn radio, botste hij op een geparkeerde vrachtauto en werd hij tegen een tegenligger gekatapulteerd.

Werkmannen die in de straat aan de slag waren, hoorden de knal en hielpen de bestuurder. Met een koevoet wrikten ze het portier open omdat ze dachten dat de auto in brand zou vliegen. Het slachtoffer kon daarna met hun hulp uit het wrak klauteren. Hij bloedde aan het gezicht en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Hij verklaarde dat hij aan zijn radio aan het prutsen was en daardoor was afgeweken.

De tegenligger, een bestuurder van een Mercedes, kreeg de Hyundai van de man tegen zijn wagen. Hij kwam er met de schrik van af. Zowel de twee wagens als de geparkeerde vrachtauto waartegen de man botste, moesten worden getakeld. De straat was versperd tot 11.45 uur.

Foto: gsd