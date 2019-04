Zes maanden cel voor dodelijke ‘straatrace’ die leven kostte aan Tuncay (22) en Maxim (23)

Willebroek / Boom - De 25-jarige Giovanni F. uit Willebroek is veroordeeld tot twintig maanden cel waarvan zes effectief voor zijn rol in een straatrace op de A12. Zijn neef Maxim Feryn (23) en hun vriend Tuncay Teker (22) kwamen daarbij om het leven.

In de gietende regen botsten in de nacht van 15 oktober 2016 rond 2 uur twee BMW’s met elkaar op de A12, bij het buitenkomen van de Rupeltunnel in Boom. Een van de auto’s, een BMW i8, belandde tegen een verlichtingspaal.

Passagier Maxim Feryn overleed ter plekke, bestuurder Tuncay Teker werd nog overgebracht naar het UZA maar overleed daar aan zijn verwondingen. De andere auto, een BMW M, werd bestuurd door Giovanni F. (25)

Uit de vaststellingen van de politie bleek dat beide auto’s op het moment van het ongeval tussen 182 en 243 km/u reden. Op de camerabeelden was te zien dat ze naast elkaar bleven rijden. Op een gegeven ogenblik maakte F. een plotse beweging naar links. Dat leidde tot de aanrijding met dramatische afloop.

Foto: BFM

Al snel rezen er vermoedens van een straatrace, F. verklaarde ook dat ze de wagens ‘aan het testen waren’. “Zelfs als er niet op voorhand afgesproken was om te racen, is het wel bewezen dat beklaagde de slachtoffers aangespoord en uitgedaagd heeft sneller te rijden”, aldus de politierechter.

Uitgedaagd

F. werd door de politierechtbank schuldig bevonden aan de onopzettelijke doding van zijn neef en kameraad. Ook de overdreven snelheid en het feit dat hij aangespoord en uitgedaagd had om te snel te rijden werden bewezen verklaard.

F. kreeg een celstraf van twintig maanden waarvan zes effectief en een boete van drieduizend euro. De jongeman kreeg ook een rijverbod van twee jaar opgelegd. Aan de verschillende burgerlijke partijen moet hij een schadevergoeding betalen die in de tienduizenden euro’s loopt.