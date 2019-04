Ook derde verdachte van zinloos geweld in Antwerpen wordt door jeugdrechter in instelling geplaatst

Antwerpen -

Ook de derde minderjarige verdachte in het dossier rond een gewelddadige diefstal in de Antwerpse premetro zaterdag is door de jeugdrechter in een gesloten gemeenschapsinstelling in Everberg geplaatst. Dat zegt persrechter Luk Versteylen. Het gaat om een 16-jarige jongen die de aanval zou hebben gefilmd. Zondag werden al twee 17-jarigen opgepakt en in Everberg geplaatst.