Wegpiraat neemt gevaarlijke shortcut op rotonde in Genk

Genk -

Er zijn beelden opgedoken van een gehaaste bestuurder die een gevaarlijk manoeuvre doet op de Henry Fordlaan in Genk. De automobilist voegt in en rijdt naar de rotonde. De bestuurder twijfelt een seconde, maar maakt dan roekeloos een u-bocht naar links in plaats van de rotonde te volgen. Het is niet bekend of er bij het manoeuvre een ongeval werd veroorzaakt. Heb jij ook een gevaarlijke verkeerssituatie opgemerkt? Bezorg ons de beelden via verkeer@nieuwsblad.be.