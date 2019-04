Argentijnse bondscoach Scaloni raakt gewond bij fietsongeluk

De Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni is bij een ongeluk op Mallorca zwaargewond geraakt. Dat meldden diverse Spaanse media dinsdag. Scaloni zou door een auto zijn aangereden terwijl hij aan het fietsen was. Hij wordt momenteel verzorgd in het ziekenhuis van Palma, de hoofdstad van het eiland.

De veertigjarige Scaloni, die als speler lange tijd actief was in Spanje, werd vorig jaar na het voor Argentinië mislukte WK in Rusland bondscoach van Argentinië. Onder zijn leiding won de Albiceleste vijf van zijn laatste acht wedstrijden. Het betroffen allemaal vriendschappelijke interlands.