Voyeur die meisje van 11 filmde in Sun Parks krijgt opschorting van straf

Brugge - Een 33-jarige man uit Sint-Pieters-Leeuw heeft van de Brugse strafrechter opschorting van straf gekregen voor voyeurisme in Sun Parks De Haan. De beklaagde zal zich de komende jaren wel aan een reeks voorwaarden moeten houden. S.D. filmde in de kleedhokjes een volwassen vrouw en een elfjarig meisje.

S.D. trok begin juni 2017 met enkele vrienden naar het bewuste vakantiepark in De Haan. Op zaterdag 10 juni ging hij in de kleedhokjes van het zwembad serieus over de schreef. “Meneer vond er blijkbaar niets beter op dan vrouwen te filmen terwijl ze zich aan het omkleden waren”, aldus procureur Charlotte Vonck. De voyeur werd opgemerkt door twee slachtoffers, onder wie een elfjarig meisje.

De beklaagde werd ingerekend toen hij de volgende dag terugkeerde naar het zwembad. Op zijn gsm werden de stiekem gemaakte filmpjes aangetroffen. S.D. beweerde dat hij zich slechts flitsen van de feiten kon herinneren. “Mijn cliënt dronk abnormaal veel in die periode en had met zijn vrienden ook cannabis gebruikt”, probeerde meester An Govers de feiten te kaderen. Sinds het incident heeft de beklaagde naar eigen zeggen geen druppel alcohol meer gedronken. De verdediging drong met succes aan op opschorting van straf, gekoppeld aan voorwaarden.