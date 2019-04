Ajax-legendes gooien heel wat olie op het vuur in de aanloop naar de Europese clash met Juventus: “Ik voel me genaaid, ja”

Woensdag krijgt Ajax Juventus over de vloer in de Champions League. Beide teams speelden tegen elkaar in de finale van 1996, toen de Oude Dame na strafschoppen won. Maar speelden ze bij Juve toen wel volledig op eigen kracht? Geruchten over doping deden toen de ronde en werden in de aanloop naar de huidige clash opnieuw opgerakeld.

“Toen speelden we tegen een ploeg waarvan een paar spelers wellicht doping hadden gebruikt, al weet niemand de exacte waarheid. Dat gevoel doet Ajax nog steeds pijn.”

Aan het woord is David Endt, voormalig teammanager van Ajax, bij het Italiaanse Radio Kiss Kiss. Twee Juventus-spelers van toen reageerden als aangeschoten wild. “Hij moet zich schamen!”, vond Alessio Tacchinardi. “Wij hebben dat seizoen keihard gewerkt om de Champions League te winnen. Ik hoop dat het de spelers motiveert om dit keer opnieuw van Ajax te winnen”. Ook Ciro Ferrara reageerde: “Hij zou moeten weten dat zo’n uitspraken het vuur in ons aanwakkeren.”

Endt verontschuldigde zich later voor zijn uitspraken. Of toch een beetje. “Ik heb de Oude Dame op de ziel getrapt blijkbaar”, zei de Nederlander. “Als je naar Juventus wijst, hakken ze je arm eraf. Ik heb een grote fout gemaakt. Er was een lacherige sfeer, dus ik lachte mee. Een dommigheid van mij maar dat het zo opgeblazen wordt, is ook typerend voor Juventus.”

“Ik voel me genaaid”

Maar er zijn nog andere hoofdrolspelers van toen die nu met verhalen en beschuldigingen richting de Oude Dame naar buiten komen. Zoals Kiki Musampa tegenover de NOS. “Nu denk ik ook: ze keken best anders uit hun ogen. Ik voel me wel genaaid, ja.” Ronald de Boer beaamde: “Zeker, daar baal je wel van natuurlijk.”

De Boer ging in gesprek met The Independent nog wat harder door. “Marc Overmars (die geblesseerd op de bank zat, red.) zei me toen vrij snel dat hij voelde dat er iets niet pluis was. Hij zag tegenstanders die niet normaal uit hun ogen keken. Hij dacht dat ze iets genomen hadden. Al had ik datzelfde gevoel niet. Waarom? Omdat ik nooit dacht dat dit zou kunnen.”

In 2013 werden tijdens een documentaire Andere Tijden Sport de dopingbeschuldigingen aan het adres van Juventus onder de loep genomen. Negen jaar nadat clubarts Riccardo Agricola veroordeeld was voor het toedienen van EPO aan spelers (en daar een jaar later voor vrijgesproken werd in beroep). Giuseppe D’Onofrio, expert bij het toenmalige proces, legde in de documentaire uit dat de bloedwaarden van minstens zeven Juve-speler tussen februari en juni 1996 niet normaal waren. “Normaal kan een speler 20 minuten lang intensief spelen”, reageerde speler Finidi George toen. “Maar als dat 90 of zelfs 120 minuten is, dan is er iets abnormaal aan de hand.”

Juventus reist met Ronaldo, maar zonder Chiellini en Can naar Amsterdam

Juventus reist met sterspeler Cristiano Ronaldo, maar zonder verdediger Giorgio Chiellini en middenvelder Emre Can, naar Amsterdam, waar het woensdagavond haar heenwedstrijd in de kwartfinales van de Champions League tegen Ajax afwerkt. Dat berichtten diverse Italiaanse media.

De 34-jarige Ronaldo stond sinds eind maart aan de kant met een hamstringblessure. Hij miste zo de laatste vier competitieduels van de Oude Dame. Of Ronaldo ook aan de aftrap verschijnt woensdag is onzeker. Coach Massimiliano Allegri lijkt voorlopig alle opties open te laten.

De T1 van Juventus kan in Amsterdam wel niet rekenen op Giorgio Chiellini en Emre Can. Zij reizen niet mee naar Nederland. Chiellini verliet maandag de training van de Italiaanse kampioen met een kuitblessure. Can herstelt verder van een verstuikte enkel. De afwezigheid van de Duitse middenvelder kan tegen Ajax opgevangen worden door zijn landgenoot Sami Khedira. Khedira maakte afgelopen zaterdag zijn wederoptreden in de competitiewedstrijd bij AC Milan (2-1). Hij stond voordien anderhalve maand aan de kant met hartproblemen.