Hacker chanteert miljoenen pornokijkers door hun scherm te blokkeren, maar dat komt hem duur te staan

Een Britse rechtbank heeft dinsdag een hacker tot zes jaar en vijf maanden celstraf veroordeeld, omdat hij internetgebruikers afperste. De activiteiten van de hacker maakten deel uit van operaties van de georganiseerde misdaad in Rusland.

De 24-jarige Zain Qaiser was lid van een bende van de georganiseerde misdaad die bezoekers van pornosites terroriseerde met software die zich in de computers van de bezoekers installeerde en hun werking begon te manipuleren, aldus de openbaar aanklager.

De jongeman die aan een universiteit in Londen verbleef, werkte volgens de aanklager samen met cybercriminelen in Oost-Europa, die grote sommen binnenhaalden met hun afpersingen. Ook met criminelen in China en de VS was er samenwerking om de winst uit de afpersingen wit te wassen. Qaiser verdiende meer dan 580.000 euro door miljoenen computers aan te vallen met zijn malware tussen 2012 en 2014. Hij dwong de slachtoffers om “boetes” te betalen, zodat ze weer controle over hun computer zouden krijgen.

