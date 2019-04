Geen sporenonderzoek meer bij diefstal zonder geweld in Brussel: “Niet de bedoeling dat mensen in de kou staan”

De federale politie gaat bij diefstallen en inbraken zonder geweld in Brussel niet meer ter plaatse komen voor sporenonderzoek. De zes Brusselse politiezones zijn daarover per brief ingelicht. “Het gaat om een tijdelijke situatie. Het is zeker niet de bedoeling dat mensen in de kou blijven staan”, klinkt het dinsdag bij de federale politie.

Het Labo voor Technische en Wetenschappelijke Politie (LTWP) zal bij inbraken zonder geweld dus niet meer langskomen om op zoek te gaan naar bijvoorbeeld vingerafdrukken en DNA-materiaal. De federale gerechtelijke politie van Brussel zegt momenteel geen middelen te hebben om de zes lokale in het Hoofdstedelijk Gewest bij te staan.

“Het gaat om een tijdelijke situatie. In principe loopt dit tot eind dit jaar, maar we gaan er natuurlijk alles aan doen om dit nog sneller af te handelen”, benadrukt Sarah Frederickx van de federale politie. “We stimuleren de lokale zones wel om ons te ondersteunen en om zelf spullen voor sporenonderzoek af te leveren bij het labo. Al die sporen worden nog onderzocht, want het is niet zo dat we mensen in de kou gaan laten staan”, zegt de woordvoerster. “En als het parket beslist dat het labo moet langskomen, zal dat natuurlijk ook nog altijd gebeuren.”

Personeelsgebrek

Volgens Frederickx is de maatregel het gevolg van een tijdelijk personeelsgebrek. Er is momenteel minder personeel inzetbaar omdat er extra inspanningen geleverd om het labo te laten voldoen aan nieuwe Europese normen, zo klinkt het. “We zijn bezig met opleidingen voor burgerpersoneel en er lopen ook aanwervingen. Maar die mensen zijn nog niet meteen inzetbaar.”

De politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene benadrukt ook dat ze over een eigen, lokaal labo beschikt. “Maar dat zal door deze beslissing extra bevraagd worden”, zegt woordvoerder Olivier Slosse. “We gaan proberen alles af te handelen wat binnenkomt, maar je kan natuurlijk niet overal tegelijk zijn. Concreet betekent dit dat de wachttijden zullen oplopen en dat er hier en daar mogelijk geen tussenkomsten zullen zijn.”