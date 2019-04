De duiventil van Trump: al 47 sleutelfiguren ontslagen of opgestapt

Met het ontslag van de minister van Binnenlandse Veiligheid en dat van het hoofd van de Secret Service maandag staat de teller van Donald Trump op 47. Zeven-en-veertig (!) ministers of andere hooggeplaatste officials in de Amerikaanse overheid die ontslagen werden of zelf opstapten. Een blik terug op twee jaar in de duiventil genaamd ‘Het Witte Huis’.