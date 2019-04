Aannemer te laat met afwerking? Boete van Vlaamse overheid

In 2018 legde de Vlaamse overheid voor 1,007 miljoen euro boetes op aan aannemers omwille van de te laattijdige afwerking van werken. Dat is bijna vier keer zoveel dan de 236.900 euro boetes die in 2014 werden opgelegd. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) op een schriftelijke vraag van Martine Fournier (CD&V).

Na een kleine daling van de opgelegde vertragingsboetes in 2015 tot 188.777 euro steeg het boetebedrag de afgelopen jaren pijlsnel. In 2016 ging het om 241.768 euro, in 2017 om 662.289 euro en in 2018 om 1,007 miljoen euro. Ook het aantal boetes steeg van 125 in 2014 tot 266 in 2017 om dan licht te dalen tot 255 in 2018.

De meeste boetes werden in 2018 opgelegd door Afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen (72), gevolgd door de Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen (61) en de Afdeling Elektromechanica en Telematica (41). Van de 1,33 miljoen euro aan boetes die in de periode 2014-2017 werden opgelegd werd tot dusver nog maar circa 745.600 euro (55,9 procent) betaald. Van de 1,007 miljoen euro aan opgelegde boetes in 2018 werd al 594.250 euro verrekend.