Camerabeelden bevestigen vermoedens: zeldzame marter duikt weer op in Zoniënwoud

Voor het eerst is met zekerheid een boommarter gespot in het Zoniënwoud bij Brussel. Daarmee lijkt de opmars van de zeldzame soort nu écht bezig.

Er kwamen eerder al meldingen binnen van mensen die een boommarter hadden gezien rond het bosrijke gebied, vaak nadat het diertje het slachtoffer was geworden van het verkeer. Maar de levende dieren zelf spotten, is bijna onmogelijk. Ze zijn mensenschuw en wachten tot ’s avonds om hun schuilplaats te verlaten op zoek naar voedsel.

Nu bevestigen camerabeelden het voor honderd procent: de boommarter is terug in het Zoniënwoud. Het dier werd er op 21 maart gefilmd.

Goed nieuws

Volgens de beheerder betekent dat niet alleen goed nieuws voor de zeldzame soort, die met uitsterven is bedreigd, maar ook voor de streek. De boommarter is immers een goede graadmeter voor bosgebieden met hoge natuurwaarden.

Hoe oud het gefilmde dier is en of het om een mannetje of vrouwtje gaat, is uit de beelden niet duidelijk. Ook of de marter er ook effectief woont, is niet duidelijk omdat boommarters soms tientallen kilometers afleggen. Daar wordt de komende maanden meer onderzoek naar gedaan.