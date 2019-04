Vierde minderjarige opgepakt voor gewelddadige overval in Antwerpse metro

De lokale recherche van politiezone Antwerpen heeft dinsdagmiddag een vierde verdachte opgepakt in het onderzoek naar de diefstal met geweld in een metrostation. Het gaat om een 15-jarige jongen. Hij zal woensdag voor de jeugdrechter worden geleid en het parket zal daar, net als bij de andere drie verdachten, de plaatsing in een gesloten jeugdinstelling vragen.

De gewelddadige overval vond afgelopen weekend plaats in premetrostation Astrid. Een 59-jarige man werd er zaterdag in de vroege ochtend belaagd door een groepje jongeren. Hij werd bedreig met een mes en tegen het hoofd geschopt. Vervolgens gingen de daders met zijn portemonnee aan de haal. De man deed nadien aangifte bij de politie, maar het onderzoek kwam pas echt in een stroomversnelling terecht toen beelden van de feiten circuleerden op sociale media. Zo konden zondag al twee 17-jarigen worden opgepakt. Maandag volgde de arrestatie van een 16-jarige en nu is er dus een 15-jarige gevat als vierde verdachte.

LEES OOK. Slachtoffer van zinloos geweld in Antwerpse metro reageert: “Hoe ongelofelijk stom moeten die jongeren geweest zijn”

De eerste drie verdachten zijn intussen al door de jeugdrechter in een gesloten jeugdinstelling geplaatst. De 15-jarige zal morgen worden voorgeleid. Het parket Antwerpen zal ook voor hem de plaatsing in een gesloten jeugdinstelling vragen. Het onderzoek gaat intussen verder.

Het parket vraag dinsdag ook aan de media om de beelden van het incident niet langer te gebruiken, omdat ze daarmee de privacy van de minderjarigen schenden.